NYT указала на превосходство России над США в производстве передовых БПЛА

Россия опередила США в создании мощностей, способных производить передовые беспилотники. Об этом 12 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации амеркианского президента Дональда Трампа.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно оценкам, Россия также опережает (США. — Ред.) в постройке предприятий, которые могут производить высокотехнологичные дроны», — говорится в публикации со ссылкой на официальных лиц из Пентагона.

По информации издания, Вашингтон видел своим основным конкурентом в военном вопросе только КНР, однако в ходе украинского конфликта Россия начала применять беспилотники с передовыми технологиями, в том числе с использованием искусственного интеллекта, что вызвало тревогу у американской разведки.

Источники газеты также пришли к выводу, что американская программа производства боевых беспилотников уступает китайской. Военный парад в Пекине в сентябре прошлого года, на котором в качестве гостя присутствовал президент России Владимир Путин, вызвал тревогу в США. В публикации также отмечается, что Китай может производить автономные системы вооружений в масштабах, с которыми Пентагон не может сравниться.

Военный эксперт Константин Сивков 27 сентября прошлого года сообщил, что новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Зозуля» практически является аналогом российского беспилотника модели «Герань», однако уступает ему в дальности полета.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше