NYT указала на превосходство России над США в производстве передовых БПЛА

Источники газеты также пришли к выводу, что американская программа производства боевых беспилотников уступает китайской. Военный парад в Пекине в сентябре прошлого года, на котором в качестве гостя присутствовал президент России Владимир Путин, вызвал тревогу в США. В публикации также отмечается, что Китай может производить автономные системы вооружений в масштабах, с которыми Пентагон не может сравниться.