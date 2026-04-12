NYT указала на превосходство России над США в производстве передовых БПЛА

По информации издания, Вашингтон видел своим основным конкурентом в военном вопросе только КНР, однако в ходе украинского конфликта Россия начала применять беспилотники с передовыми технологиями, в том числе с использованием искусственного интеллекта, что вызвало тревогу у американской разведки.
Источники газеты также пришли к выводу, что американская программа производства боевых беспилотников уступает китайской. Военный парад в Пекине в сентябре прошлого года, на котором в качестве гостя присутствовал президент России Владимир Путин, вызвал тревогу в США. В публикации также отмечается, что Китай может производить автономные системы вооружений в масштабах, с которыми Пентагон не может сравниться.
Военный эксперт Константин Сивков 27 сентября прошлого года сообщил, что новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Зозуля» практически является аналогом российского беспилотника модели «Герань», однако уступает ему в дальности полета.