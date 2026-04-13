22 проекта на 1,9 млрд тенге: НУО усиливает научный потенциал армии

В Национальном университете обороны Республики Казахстан отметили День работников науки.

Источник: DKNews.kz

Торжественное мероприятие, посвященное роли науки в системе национальной безопасности

Торжественное мероприятие, прошедшее в стенах Национального университета обороны, собрало руководство, преподавателей и ветеранов. Оно подчеркнуло особую роль науки в обеспечении национальной безопасности, передает DKNews.kz.

Наука как основа обороноспособности

Для вуза, который напрямую связан с подготовкой военных кадров и разработкой современных решений для армии, эта дата имеет не только символическое, но и практическое значение. Наука здесь является основой обороноспособности страны.

Коллектив университета системно развивает научно-исследовательскую и инновационную деятельность. Создаются прикладные решения, которые находят прямое применение в армии и способствуют укреплению оборонного потенциала страны.

Научный корпус вуза

Научный корпус университета включает:

  • 5 докторов наук,

  • 24 кандидата наук,

  • 57 докторов философии (PhD),

  • 1 доктора по профилю.

Такой кадровый потенциал позволяет университету не только обучать офицеров, но и разрабатывать современные военные технологии.

22 проекта и реальные разработки для армии

С 2018 по 2025 годы ученые университета реализовали 22 научно-технических проекта на общую сумму 1,9 млрд тенге. Это не просто теоретические исследования, а конкретные разработки, внедренные в практику.

Среди ключевых проектов:

  • Разведывательный БПЛА «Шағала» с авторским программным обеспечением,

  • Модернизированная установка разминирования, уже принятая на вооружение инженерных войск,

  • Исследования по созданию разведывательно-ударных комплексов,

  • Разработка разведывательно-огневых систем и рекомендации по их эффективному применению.

Эти проекты демонстрируют, что отечественная военная наука постепенно переходит от заимствования технологий к созданию собственных уникальных решений.

«Наука — щит безопасности страны»

С поздравлением к участникам обратился начальник университета генерал-майор Бауыржан Әбжанов. Он подчеркнул стратегическое значение науки в современных условиях:

> Наука — это основная движущая сила развития государства. Военная наука, в свою очередь, является надежным щитом безопасности страны. Благодаря вашему упорному труду и научным изысканиям отечественная военная наука выходит на новый уровень. Это большое достижение и высокая ответственность, — отметил он.

Признание и атмосфера праздника

В ходе мероприятия были отмечены военнослужащие и ученые, внесшие значительный вклад в развитие военного образования и науки. Им вручили благодарственные письма. Праздничную атмосферу дополнил концерт с участием артистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра и трио «Күмбір». Национальные мотивы и патриотические композиции тепло встретили зрители.

Почему это важно

Развитие военной науки становится ключевым фактором устойчивости государства в условиях глобальной нестабильности. Создание собственных технологий и научных школ позволяет:

  • Снижать зависимость от зарубежных разработок,

  • Оперативно реагировать на современные угрозы,

  • Усиливать обороноспособность страны,

  • Формировать новое поколение военных специалистов.

Таким образом, проекты Национального университета обороны — это не только научные достижения, но и важный вклад в долгосрочную безопасность Казахстана.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше