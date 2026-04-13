22 проекта на 1,9 млрд тенге: НУО усиливает научный потенциал армии

Торжественное мероприятие, посвященное роли науки в системе национальной безопасности
Торжественное мероприятие, прошедшее в стенах Национального университета обороны, собрало руководство, преподавателей и ветеранов. Оно подчеркнуло особую роль науки в обеспечении национальной безопасности, передает DKNews.kz.
Наука как основа обороноспособности
Для вуза, который напрямую связан с подготовкой военных кадров и разработкой современных решений для армии, эта дата имеет не только символическое, но и практическое значение. Наука здесь является основой обороноспособности страны.
Коллектив университета системно развивает научно-исследовательскую и инновационную деятельность. Создаются прикладные решения, которые находят прямое применение в армии и способствуют укреплению оборонного потенциала страны.
Научный корпус вуза
Научный корпус университета включает:
5 докторов наук,
24 кандидата наук,
57 докторов философии (PhD),
1 доктора по профилю.
Такой кадровый потенциал позволяет университету не только обучать офицеров, но и разрабатывать современные военные технологии.
22 проекта и реальные разработки для армии
С 2018 по 2025 годы ученые университета реализовали 22 научно-технических проекта на общую сумму 1,9 млрд тенге. Это не просто теоретические исследования, а конкретные разработки, внедренные в практику.
Среди ключевых проектов:
Разведывательный БПЛА «Шағала» с авторским программным обеспечением,
Модернизированная установка разминирования, уже принятая на вооружение инженерных войск,
Исследования по созданию разведывательно-ударных комплексов,
Разработка разведывательно-огневых систем и рекомендации по их эффективному применению.
Эти проекты демонстрируют, что отечественная военная наука постепенно переходит от заимствования технологий к созданию собственных уникальных решений.
«Наука — щит безопасности страны»
С поздравлением к участникам обратился начальник университета генерал-майор Бауыржан Әбжанов. Он подчеркнул стратегическое значение науки в современных условиях:
> Наука — это основная движущая сила развития государства. Военная наука, в свою очередь, является надежным щитом безопасности страны. Благодаря вашему упорному труду и научным изысканиям отечественная военная наука выходит на новый уровень. Это большое достижение и высокая ответственность, — отметил он.
Признание и атмосфера праздника
В ходе мероприятия были отмечены военнослужащие и ученые, внесшие значительный вклад в развитие военного образования и науки. Им вручили благодарственные письма. Праздничную атмосферу дополнил концерт с участием артистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра и трио «Күмбір». Национальные мотивы и патриотические композиции тепло встретили зрители.
Почему это важно
Развитие военной науки становится ключевым фактором устойчивости государства в условиях глобальной нестабильности. Создание собственных технологий и научных школ позволяет:
Снижать зависимость от зарубежных разработок,
Оперативно реагировать на современные угрозы,
Усиливать обороноспособность страны,
Формировать новое поколение военных специалистов.
Таким образом, проекты Национального университета обороны — это не только научные достижения, но и важный вклад в долгосрочную безопасность Казахстана.