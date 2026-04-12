Президент Индонезии намерен обсудить с Путиным поставки нефти

Ранее KP.RU писал, что Индия продолжит закупать российскую нефть независимо от того, как будут действовать санкции США. В правительстве страны заявили, что решение Вашингтона о временном ослаблении ограничений носило собственный характер и никак не связано с интересами Нью-Дели. Индийская сторона подчеркнула, что покупала нефть у России даже тогда, когда санкции действовали в полную силу.