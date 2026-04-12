Президент Индонезии намерен обсудить с Путиным поставки нефти

Лидеры встретятся 13 апреля в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Президент Индонезии Прабово Субианто вылетел в Москву, где собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ряда вопросов, в том числе поставок нефти. Об этом заявило правительство Индонезии в опубликованном в соцсетях пресс-релизе. Встреча запланирована на 13 апреля.

«Лидеры обсудят ряд стратегических вопросов, в том числе энергетическую безопасность, продолжение сотрудничества с правительством Российской Федерации и обеспечение стабильных национальных поставок энергии, включая нефть», — говорится в заявлении секретариата правительства Индонезии.

Уточняется, что индонезийский президент также надеется обсудить с Путиным геополитику и позицию Джакарты в поддержании стабильности и мира в мире. В поездке Субианто сопровождают министр иностранных дел, министр энергетики и государственный секретарь кабинета.

Ранее KP.RU писал, что Индия продолжит закупать российскую нефть независимо от того, как будут действовать санкции США. В правительстве страны заявили, что решение Вашингтона о временном ослаблении ограничений носило собственный характер и никак не связано с интересами Нью-Дели. Индийская сторона подчеркнула, что покупала нефть у России даже тогда, когда санкции действовали в полную силу.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше