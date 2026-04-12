Песков допустил появление в Европе нового военного альянса

Не исключено, что европейские государства в перспективе могут сформировать свой военный альянс. Об этом 12 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Они (Евросоюз. — Ред.) будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс», — сказал Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, в Европе видны признаки обеспокоенности последними шагами США. Страны ЕС уже предприняли конкретные меры, в частности приняли решение о выработке общей политики в сфере обороны и безопасности. Эта основа, как считают в Кремле, будет последовательно укрепляться и развиваться.

В этот же день Песков добавил, что странам Европы всегда было выгодно использовать Россию в образе мнимого врага. Он отметил, что Россия, будучи большой евразийской страной, своими размерами и мощью всегда пугала многих европейцев. Песков привел в пример Великобританию, Польшу и другие европейские страны, которые использовали этот подход.

Российский лидер Владимир Путин 27 марта сообщил, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе, и не по вине Москвы. Путин также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от восстановления отношений со странами Европы.

