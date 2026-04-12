Президент Индонезии Прабово Субианто вылетел в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Индонезии в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
На встрече, согласно заявленным планам, будет поднят ряд стратегических вопросов, включая энергетическую безопасность, сотрудничество с Россией и обеспечение стабильных поставок энергии, в том числе нефти.
Также Субианто намерен затронуть темы «геополитики» и «позиции Индонезии в поддержании глобальной стабильности и мира». В правительстве отметили, что личная встреча лидеров запланирована на вторую половину дня и имеет «решающее значение» на фоне меняющейся мировой обстановки.
Индонезийского президента сопровождают министр иностранных дел Сугионо, министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия и госсекретарь кабинета Тедди Индра Виджая.
Несколькими часами ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин проведет 13 апреля переговоры с Субианто.
«Лидеры обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы», — говорится в сообщении.
О том, что Джакарта обсуждает с Россией возможность закупок нефти, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил в середине марта. Тогда он сообщил, что Джакарта изучает предложения и ситуацию. «Мы не исключаем работу с какой-либо страной-партнером», — отметил министр.
Заявление было сделано на фоне принятия американским Минфином решения о выдаче генеральной лицензии, временно разрешившей операции с российской нефтью, загруженной на суда до 12 марта. Разрешение действовало до 11 апреля и не затрагивало сделок, связанных с Ираном.
