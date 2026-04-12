Президент Индонезии обсудит с Путиным в Москве поставки нефти

О том, что Джакарта обсуждает с Россией возможность закупок нефти, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил в середине марта. Тогда он сообщил, что Джакарта изучает предложения и ситуацию. «Мы не исключаем работу с какой-либо страной-партнером», — отметил министр.