Аналитики предрекли скачок цен на нефть из-за срыва переговоров по Ирану

Цены на нефть могут резко вырасти из-за срыва мирных переговоров США и Ирана в Ормузском проливе, а также его блокады, которую ранее анонсировал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на отраслевых аналитиков.
Директор по рыночной аналитике в Energy Aspects Амрита Сен заявила, что ожидает резкого роста цен при открытии торгов в воскресенье, если США реализуют блокаду пролива, которая помешает иранской нефти поступать на рынок.
Она отметила, что до сих пор Штаты позволяли Исламской Республике экспортировать нефть и нефтепродукты и даже ослабили санкции в отношении нефти этой страны, так как были сосредоточены на удержании цен на энергоресурсы.
«Но если произойдет реальная блокада, это означает, что 1,5−1,7 млн барр. нефти в сутки будут остановлены — в дополнение к более чем 10 млн барр. в сутки, которые уже не поступают на рынок», — сказала она.
Аналитик Rystad Energy Хорхе Леон предположил, что после возобновления торгов в воскресенье вечером цены на нефть вырастут выше $110 за баррель. Главную роль, по его словам, играет то, что шансы на прочное прекращение огня резко снизились. FT отметила, что в пятницу торги нефтью Brent завершились на уровне $95,2 за баррель.
Переговоры США и Ирана прошли 11 апреля в Пакистане. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, который возглавляет американскую делегацию, говорил, что достичь соглашения не удалось. Трамп сообщал, что Вашингтон и Тегеран достигли прогресса в части мирного урегулирования. Однако Иран не стал отказываться от ядерной программы. Хозяин Белого дома повторил, что не позволит Исламской Республике заполучить ядерное оружие.
Также американский президент заявил, что США начинают блокаду Ормузского пролива. По его словам, американские ВМС будут выявлять и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход через водную артерию. «Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море», — написал Трамп.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. Это спровоцировало кризис на энергетическом рынке.
