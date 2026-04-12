Партия «Тиса» предварительно получает 128 мест в парламенте Венгрии

БУДАПЕШТ, 12 апр — РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 128 мест из 199, сообщил Венгерский избирательный офис.

Источник: Reuters

Обработаны данные 21,54% бюллетеней.

Правящий альянс «Фидес» — «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 62 места, у крайнеправой «Нашей Родины» восемь мест.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше