Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оппозиционная партия «Тиса» укрепила лидерство на выборах в Венгрии

По итогам обработки 21,5% «Тиса» получает 128 мест в парламенте Венгрии, ФИДЕС-ХДНП — 62 места, а «Наша страна» — 8. Лидером партии ФИДЕС является действующий премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: РБК

Оппозиционная партия «Тиса» получает 128 мест в парламенте Венгрии, следует из предварительных итогов выборов после обработки 21,5% бюллетеней, передает корреспондент РБК.

Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП получает 62 места, «Наша страна» — 8. Лидером ФИДЕС является действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Партию «Тиса» возглавляет Петер Мадьяр. До 2024 года он состоял в ФИДЕС, а потом ушел в оппозицию.

Явка составила рекордные 77,8%. Президент Венгрии Тамаш Шуйок после закрытия избирательных участков завил, что она подтверждает устойчивое функционирование демократии в стране. Он допустил, что данные по явке еще увеличатся.

«Результат выборов — каким бы он ни был — будет означать легитимное полномочие определять направление развития Венгрии в предстоящий период», — говорил Тамаш Шуйок, передал корреспондент РБК.

В январе 2025 года Мадьяр сказал, что в случае победы «Тисы» на выборах он намеревается закрепить место Венгрии в Евросоюзе и НАТО, добиваться разморозки заблокированных ЕС выплат Венгрии, а также выстраивать с Россией и Китаем «прагматичные» отношения. Он отмечал, что не будет ставить страну в зависимость от китайских кредитов и российского влияния.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше