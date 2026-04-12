Оппозиционная партия «Тиса» укрепила лидерство на выборах в Венгрии

Оппозиционная партия «Тиса» получает 128 мест в парламенте Венгрии, следует из предварительных итогов выборов после обработки 21,5% бюллетеней, передает корреспондент РБК.
Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП получает 62 места, «Наша страна» — 8. Лидером ФИДЕС является действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Партию «Тиса» возглавляет Петер Мадьяр. До 2024 года он состоял в ФИДЕС, а потом ушел в оппозицию.
Явка составила рекордные 77,8%. Президент Венгрии Тамаш Шуйок после закрытия избирательных участков завил, что она подтверждает устойчивое функционирование демократии в стране. Он допустил, что данные по явке еще увеличатся.
«Результат выборов — каким бы он ни был — будет означать легитимное полномочие определять направление развития Венгрии в предстоящий период», — говорил Тамаш Шуйок, передал корреспондент РБК.
В январе 2025 года Мадьяр сказал, что в случае победы «Тисы» на выборах он намеревается закрепить место Венгрии в Евросоюзе и НАТО, добиваться разморозки заблокированных ЕС выплат Венгрии, а также выстраивать с Россией и Китаем «прагматичные» отношения. Он отмечал, что не будет ставить страну в зависимость от китайских кредитов и российского влияния.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.