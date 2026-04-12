Президент Индонезии намерен обсудить с Путиным поставки российской нефти

Прабово Субианто уже вылетел в Москву, где у него запланирована личная встреча с российским лидером во второй половине дня в понедельник. В индонезийском правительстве назвали эти переговоры решающими в условиях постоянно меняющейся глобальной обстановки. Лидеры обсудят энергетическую безопасность, продолжение сотрудничества с Москвой и обеспечение стабильных национальных поставок энергии, включая нефть.