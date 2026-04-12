«Мне доложили, что Марат Сергеевич просит назначить его». Министр культуры Марков рассказал, как пошутил по поводу его новой должности президент Лукашенко

Министр культуры Марат Марков в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о шутке президента Александра Лукашенко по поводу его назначения на новый пост.
Напомним, в рамках кадрового дня 9 апреля Лукашенко назначил Маркова, занимавшего более полутора лет пост министра информации, руководителем Министерства культуры. С улыбкой президент Беларуси сказал, что Марат Марков сам попросил, чтобы его назначили министром культуры Беларуси:
«Когда мне доложили о том, что Марат Сергеевич просит, чтобы его назначили министром культуры, я несколько удивился, но приветствовал это. Дай бог, чтобы подъем управления культурой у нас начался с тебя. Я буду только рад. Человек, выросший на моих глазах».
Вот как эти слова прокомментировал сменивший один министерский портфель на другой Марков:
«Президент пошутил по этому поводу, что я сам попросился на эту должность».
Также он поделился впечатлениями и планами на предстоящую работу:
«На мой взгляд, сфера культуры на порядок сложнее. Не то чтобы масштабнее, но здесь очень много сплетено всего — начиная от идеологии и заканчивая нашим наследием. Я скажу так: есть вопросы (президент их обозначил), связанные в первую очередь с системой управления. Понятно, что и кинематограф был затронут в определенной степени. Беларуси в этом плане есть куда расти. Скажем так: это трудности, с которыми придется работать, но они точно не пугают».
К слову, давая напутствие Марату Маркову, Александр Лукашенко заметил, что у предыдущих министров культуры не получалось эффективно работать.
Также Минкультуры Беларуси раскрыло, какие ценности пытается вернуть в страну из Германии.
Ранее мы писали, что народные приметы сулят затяжную весну и прохладное нестабильное лето из-за холодной Пасхи в Беларуси.