Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мне доложили, что Марат Сергеевич просит назначить его». Министр культуры Марков рассказал, как пошутил по поводу его новой должности президент Лукашенко

Министр культуры Марков сказал, как Лукашенко пошутил по поводу его назначения.

Источник: Комсомольская правда

Министр культуры Марат Марков в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о шутке президента Александра Лукашенко по поводу его назначения на новый пост.

Напомним, в рамках кадрового дня 9 апреля Лукашенко назначил Маркова, занимавшего более полутора лет пост министра информации, руководителем Министерства культуры. С улыбкой президент Беларуси сказал, что Марат Марков сам попросил, чтобы его назначили министром культуры Беларуси:

«Когда мне доложили о том, что Марат Сергеевич просит, чтобы его назначили министром культуры, я несколько удивился, но приветствовал это. Дай бог, чтобы подъем управления культурой у нас начался с тебя. Я буду только рад. Человек, выросший на моих глазах».

Вот как эти слова прокомментировал сменивший один министерский портфель на другой Марков:

«Президент пошутил по этому поводу, что я сам попросился на эту должность».

Также он поделился впечатлениями и планами на предстоящую работу:

«На мой взгляд, сфера культуры на порядок сложнее. Не то чтобы масштабнее, но здесь очень много сплетено всего — начиная от идеологии и заканчивая нашим наследием. Я скажу так: есть вопросы (президент их обозначил), связанные в первую очередь с системой управления. Понятно, что и кинематограф был затронут в определенной степени. Беларуси в этом плане есть куда расти. Скажем так: это трудности, с которыми придется работать, но они точно не пугают».

К слову, давая напутствие Марату Маркову, Александр Лукашенко заметил, что у предыдущих министров культуры не получалось эффективно работать.

Также Минкультуры Беларуси раскрыло, какие ценности пытается вернуть в страну из Германии.

Ранее мы писали, что народные приметы сулят затяжную весну и прохладное нестабильное лето из-за холодной Пасхи в Беларуси.

