NYT: Россия обошла США в производстве передовых беспилотников

Американские чиновники в администрации Дональда Трампа считают, что Россия опередила Соединенные Штаты в создании мощностей по производству передовых беспилотников. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
Вашингтон долгое время видел своим основным конкурентом в военной сфере только Китай, но в ходе спецоперации Российская Федерация стала использовать БПЛА с передовыми технологиями, включая искусственный интеллект, что вызвало тревогу у американской разведки.
Генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс, отвечающий за закупки беспилотников для Пентагона, ранее заявил, что создание в Минобороны РФ испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» позволило России добиться преимущества в применении автономных средств поражения. При этом в NYT отмечают, что в некоторых областях лидирует Китай, который может производить автономные системы вооружений в масштабах, с которыми Пентагон не может сравниться.
