NYT: Россия обошла США в производстве передовых беспилотников

Генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс, отвечающий за закупки беспилотников для Пентагона, ранее заявил, что создание в Минобороны РФ испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» позволило России добиться преимущества в применении автономных средств поражения. При этом в NYT отмечают, что в некоторых областях лидирует Китай, который может производить автономные системы вооружений в масштабах, с которыми Пентагон не может сравниться.