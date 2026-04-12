NYT: Россия обошла США в производстве передовых беспилотников

Американские чиновники встревожены тем, что РФ начала применять дроны с искусственным интеллектом.

Источник: Комсомольская правда

Американские чиновники в администрации Дональда Трампа считают, что Россия опередила Соединенные Штаты в создании мощностей по производству передовых беспилотников. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Вашингтон долгое время видел своим основным конкурентом в военной сфере только Китай, но в ходе спецоперации Российская Федерация стала использовать БПЛА с передовыми технологиями, включая искусственный интеллект, что вызвало тревогу у американской разведки.

Генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс, отвечающий за закупки беспилотников для Пентагона, ранее заявил, что создание в Минобороны РФ испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» позволило России добиться преимущества в применении автономных средств поражения. При этом в NYT отмечают, что в некоторых областях лидирует Китай, который может производить автономные системы вооружений в масштабах, с которыми Пентагон не может сравниться.

Ранее KP.RU писал, что США, понесшие серьезные потери авиации в конфликте с Ираном, вынуждены возвращать в строй старые самолеты-заправщики, которым почти 70 лет. Как минимум два KC-135 Stratotanker вернули с авиационной базы в пустыне, которую называют «кладбищем самолетов», и отправили на капитальный ремонт.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше