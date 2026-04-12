Politico: Пентагон передает Трампу слишком оптимистичные оценки по Ирану

Трамп пошел на перемирие с Ираном, заподозрив Пентагон в предоставлении слишком оптимистичных оценок ситуации. Об этом со ссылкой на источники сообщила корреспондентка Politico Даниэлла Чеслоу.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, возможно, пошёл на перемирие с Ираном после того, как осознал, что достичь поставленных целей будет гораздо сложнее, чем он предполагал. К такому выводу он пришел, заподозрив Пентагон в предоставлении чересчур оптимистичных оценок ситуации. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила корреспондентка Politico Даниэлла Чеслоу.

«Я слышала от одного из официальных лиц администрации, что Трампа склонило к перемирию осознание того, что, возможно, достичь целей войны будет не так просто, как он думал», — рассказала журналистка в ходе круглого стола, организованного изданием.

По словам Чеслоу, чиновник также привёл конкретный эпизод: спасение сбитого штурмана-оператора вооружений американского истребителя F-15E в минувшие выходные прошло далеко не гладко. США потеряли много самолетов, а Иран продолжал запускать ракеты.

«Трамп понял, что, возможно, он получал от Пентагона слишком оптимистичную картину этой войны по сравнению с реальной ситуацией», — резюмировала Чеслоу.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что 60% малых военных катеров КСИР, которые патрулируют Ормузский пролив, остаются в целости.

