Politico: Пентагон передает Трампу слишком оптимистичные оценки по Ирану

Президент США Дональд Трамп, возможно, пошёл на перемирие с Ираном после того, как осознал, что достичь поставленных целей будет гораздо сложнее, чем он предполагал. К такому выводу он пришел, заподозрив Пентагон в предоставлении чересчур оптимистичных оценок ситуации. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила корреспондентка Politico Даниэлла Чеслоу.