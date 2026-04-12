PA: Британия не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива вместе с США

Соединённое Королевство не будет направлять силы для участия в военной миссии США в Ормузском проливе. Это следует из публикации информационного агентства PA.

Источник: Life.ru

«Великобритания не собирается участвовать в блокаде Ормузского пролива [президента США] Дональда Трампа», — передаёт агентство со ссылкой на источники.

Пресс-служба Даунинг-стрит со своей стороны заявила, что Лондон выступает за свободное судоходство и против введения пошлин. Британия намерена совместно с Францией и другими союзниками сформировать коалицию для защиты свободного передвижения судов.

Напомним, ранее в воскресенье, 12 апреля, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп завил, что Военно-морские силы США и других стран начинают блокаду Ормузского пролива. Кроме того, республиканец отдал приказ ВМС США задерживать в международных водах суда, уплатившие Ирану «незаконные сборы» за проход.

Корпус стражей исламской революции, со своей стороны, сообщил, что вооружённые силы Ирана отслеживают обстановку в Ормузском проливе. Для контроля за перемещениями в акватории, по данным заявления, активно применяются беспилотные летательные аппараты. В сообщении подчёркивается, что любое неверное движение приведёт врага в смертоносные водовороты в проливе.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран отклонил американские инициативы по урегулированию. Тегеран не стал принимать обозначенные Вашингтоном «красные линии» и предлагаемые уступки.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

