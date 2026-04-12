Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что последние четыре года стали для страны несправедливыми из-за проблем, возникших по чужой вине. Премьер также выразил мнение, что итоги парламентских выборов покажут, останется ли Венгрия островом мира или будет ограблена при проукраинском правительстве. Он связал с этим и вопрос о том, пробьёт ли Будапешт блокаду нефтепровода «Дружба», которую, по его словам, устроил Владимир Зеленский.