Уроженец Белоруссии Гофман станет главой израильской разведслужбы «Моссад»

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила об утверждении генерал-майора Романа Гофмана на должность директора разведывательного ведомства «Моссад». 12 апреля его кандидатуру одобрил консультативный комитет по назначениям на руководящие посты, после чего глава правительства Биньямин Нетаньяху подписал соответствующее распоряжение.
Гофман вступит в должность 2 июня 2026 года.
О решении назначить Гофмана главой «Моссада» Нетаньяху объявил ещё в декабре 2025 года. Тогда премьер провёл серию собеседований с несколькими кандидатами и пришёл к выводу, что Гофман — «самый достойный и подходящий» из них. Он сменит на посту Давида Барнеа, чей пятилетний срок полномочий истекает в июне 2026 года.
Роман Гофман родился в 1976 году в городе Мозырь в Белоруссии. В 1990 году вместе с семьёй репатриировался в Израиль. Был призван в армию в 1995 году, служил в бронетанковых войсках, окончил офицерские курсы, командовал подразделениями вплоть до уровня дивизии. В 2022 году возглавил Национальный центр учений сухопутных войск, а в мае 2024 года стал военным секретарём израильского премьер-министра.
