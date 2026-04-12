Уроженец Белоруссии Гофман станет главой израильской разведслужбы «Моссад»

Роман Гофман родился в 1976 году в городе Мозырь в Белоруссии. В 1990 году вместе с семьёй репатриировался в Израиль. Был призван в армию в 1995 году, служил в бронетанковых войсках, окончил офицерские курсы, командовал подразделениями вплоть до уровня дивизии. В 2022 году возглавил Национальный центр учений сухопутных войск, а в мае 2024 года стал военным секретарём израильского премьер-министра.