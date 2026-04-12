Нетаньяху заявил о продолжении кампании против «Хезболлах»

Израиль проводит военную операцию против «Хезболлах» с 2 марта, когда эта проиранская шиитская организация начала наносить удары по израильской территории в ответ на убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. ВВС Израиля атакуют цели по всему Ливану, сухопутные войска ведут наступление на юге республики. Заявленная цель — создание буферной зоны южнее реки Литани в Южном Ливане для защиты северных населенных пунктов Израиля от обстрелов. Власти еврейского государства ранее заявили о намерении полностью снести все ливанские приграничные села и запретили возвращаться домой сотням тысяч местных жителей, эвакуированных на север республики.