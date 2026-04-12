Нетаньяху заявил о продолжении кампании против «Хезболлах»

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил расположение израильских войск на юге Ливана. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.
В этой поездке премьера сопровождали израильский министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба армии генерал-лейтенант Эяль Замир и командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило, отметили в канцелярии.
По итогам визита Нетаньяху заявил о намерении продолжать кампанию против военного крыла шиитской организации «Хезболлах». «Война продолжается, в том числе внутри зоны безопасности в Ливане, где я был некоторое время назад», — сказал он.
По версии Нетаньяху, удары Израиля по «Хезболлах» якобы позволили «предотвратить вторжение из Ливана». «Мы устраняем угрозу противотанкового огня и боремся с ракетами, летящими по высоким траекториям, но еще предстоит сделать многое», — утверждал он.
Израиль проводит военную операцию против «Хезболлах» с 2 марта, когда эта проиранская шиитская организация начала наносить удары по израильской территории в ответ на убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. ВВС Израиля атакуют цели по всему Ливану, сухопутные войска ведут наступление на юге республики. Заявленная цель — создание буферной зоны южнее реки Литани в Южном Ливане для защиты северных населенных пунктов Израиля от обстрелов. Власти еврейского государства ранее заявили о намерении полностью снести все ливанские приграничные села и запретили возвращаться домой сотням тысяч местных жителей, эвакуированных на север республики.