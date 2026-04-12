«Франция не должна финансировать этот криминальный и мафиозный режим», — подчеркнул Филиппо, сопроводив свое сообщение кадрами задержания сотрудниками территориального центра комплектования Украины (ТЦК, аналог военкоматов) прохожих на улице. Как констатировал политик, «работники ТЦК просто похищают людей на улице, чтобы потом направить их на фронт». По мнению лидера партии, подобные методы мобилизации помогают подпитывать коррупцию на Украине.
С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.