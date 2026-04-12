Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков допустил создание Евросоюзом собственного военного альянса

В Кремле наблюдают озабоченность европейских стран действиями США.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность того, что Европа будет планомерно двигаться по направлению к созданию собственного оборонного альянса. Об этом представитель Кремля сообщил в своем интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Дмитрий Песков отдельно отметил, что в Кремле прекрасно видят: европейцы не на шутку обеспокоены действиями Соединенных Штатов Америки. И уже начали работать над укреплением собдственной, независимой от американцнв, обороны и безопасности.

«Эта основа будет дальше укрепляться и развиваться. И они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс», — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс наотрез отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос «несмываемым пятном» и подчеркнул, что Америка не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.

Кроме того, американский лидер пожаловался и на Японию с Республикой Кореей, которые вместе с альянсом, по его словам, отказываются помогать США, когда они в этом нуждаются.

Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше