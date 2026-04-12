Песков допустил создание Евросоюзом собственного военного альянса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность того, что Европа будет планомерно двигаться по направлению к созданию собственного оборонного альянса. Об этом представитель Кремля сообщил в своем интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков отдельно отметил, что в Кремле прекрасно видят: европейцы не на шутку обеспокоены действиями Соединенных Штатов Америки. И уже начали работать над укреплением собдственной, независимой от американцнв, обороны и безопасности.
«Эта основа будет дальше укрепляться и развиваться. И они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс», — сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс наотрез отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос «несмываемым пятном» и подчеркнул, что Америка не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
Кроме того, американский лидер пожаловался и на Японию с Республикой Кореей, которые вместе с альянсом, по его словам, отказываются помогать США, когда они в этом нуждаются.