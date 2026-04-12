Песков допустил создание Евросоюзом собственного военного альянса

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс наотрез отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос «несмываемым пятном» и подчеркнул, что Америка не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.