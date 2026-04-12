Глава ЕК считает, что на выборах в Венгрии выбрали европейский путь

«Венгрия выбрала Европу. Венгрия возвращается на европейский путь», — написала она после сообщений о поражении партии премьер-министра Виктора Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах. Фон дер Ляйен рассчитывает, что победа оппозиции упрочит ЕС.
В воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах до завершения подсчета голосов. Согласно последним данным Национального избирательного бюро, по итогам подсчета 53,45% голосов «Тиса» получает 136 из 199 мест в парламенте.