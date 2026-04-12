Глава ЕК считает, что на выборах в Венгрии выбрали европейский путь

БРЮССЕЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Результаты парламентских выборов в Венгрии свидетельствуют о возвращении страны на европейский путь. Такое мнение выразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

Источник: AP 2024

«Венгрия выбрала Европу. Венгрия возвращается на европейский путь», — написала она после сообщений о поражении партии премьер-министра Виктора Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах. Фон дер Ляйен рассчитывает, что победа оппозиции упрочит ЕС.

В воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах до завершения подсчета голосов. Согласно последним данным Национального избирательного бюро, по итогам подсчета 53,45% голосов «Тиса» получает 136 из 199 мест в парламенте.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
