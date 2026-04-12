Эксперт Кошкин: конфликт США и Ирана после блокады Ормуза будет тлеть

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке после объявления президентом США Дональдом Трампом начала блокады Ормузского пролива перейдет в тлеющую фазу, а следующие шаги будут сопряжены с новыми переговорами. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
«Широкомасштабный конфликт уже не пойдет, он будет тлеть. Продолжаться будут обвалы, обстрелы», — отметил аналитик. По его мнению, мир будет находиться в режиме мониторинга попыток США решить проблему с Ираном.
Кошкин обратил внимание на то, что встреча между Ираном и США в Исламабаде произошла на основании 10 пунктов мирного плана, предложенного Тегераном, что можно расценить как шаг назад для Вашингтона. «Однако Трамп если и делает шаг назад, то [для того], чтобы потом сделать два шага вперед или в сторону — главное, объявив это движением вперед. Надо ждать следующих шагов. Думаю, они будут сопряжены опять с переговорами», — указал он, напомнив, что Трамп уже объявлял о «переговорах» во время ударов, несмотря на опровержения Ирана.
«Думаю, будет еще попытка, она будет озвучена как продолжение переговоров. Так что следующим шагом будет поиск решений, потому что двойная блокада Ормузского пролива — он и так блокирован — только дает право, кто этот плащ блокирующего надевает на себя. Сейчас Трамп желает надеть плащ», — пояснил эксперт.
Как отметил Кошкин, сложно спрогнозировать, как долго продлится кризис вокруг Ормузского залива. Он отметил, что Трамп использует свои заявления о победе как инструмент влияния на рынки. «Ему надо сбивать цены на мировых рынках энергоносителей. Ему надо влиять с позиции стабилизации на мировую экономику, которая сегодня не просто снижает темпы, а находится в режиме общих опасений. При этом растет общая инфляция. Да и откровенно ноябрь приближается», — добавил эксперт, указывая на предвыборный фактор и страх импичмента от демократов.
Ранее американский лидер заявил, что ВМС США и других стран начинают блокаду Ормузского пролива.