Эксперт Кошкин: конфликт США и Ирана после блокады Ормуза будет тлеть

Кошкин обратил внимание на то, что встреча между Ираном и США в Исламабаде произошла на основании 10 пунктов мирного плана, предложенного Тегераном, что можно расценить как шаг назад для Вашингтона. «Однако Трамп если и делает шаг назад, то [для того], чтобы потом сделать два шага вперед или в сторону — главное, объявив это движением вперед. Надо ждать следующих шагов. Думаю, они будут сопряжены опять с переговорами», — указал он, напомнив, что Трамп уже объявлял о «переговорах» во время ударов, несмотря на опровержения Ирана.