Мерц поздравил лидера «Тисы» Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии

Оппозиционная партия получает 136 мест в венгерском парламенте, сообщило Национальное избирательное бюро.

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.

«Венгрия сделала выбор. Я рад сотрудничеству ради сильной, безопасной и прежде всего единой Европы», — написал глава германского правительства в X.

В свою очередь глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль считает, что граждане Венгрии «сделали выбор в пользу политических изменений». «Я надеюсь, что страна сейчас снова воспользуется имеющимися у нее большими возможностями в и с Европой», — отметил он в X.

Согласно последним данным Национального избирательного бюро, по итогам подсчета 53,45% голосов оппозиционная партия «Тиса» получает 136 из 199 мест в парламенте Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан поздравил лидера «Тисы» Петера Мадьяра с победой на выборах до завершения подсчета голосов.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
