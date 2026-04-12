Мерц поздравил лидера «Тисы» Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.
«Венгрия сделала выбор. Я рад сотрудничеству ради сильной, безопасной и прежде всего единой Европы», — написал глава германского правительства в X.
В свою очередь глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль считает, что граждане Венгрии «сделали выбор в пользу политических изменений». «Я надеюсь, что страна сейчас снова воспользуется имеющимися у нее большими возможностями в и с Европой», — отметил он в X.
Согласно последним данным Национального избирательного бюро, по итогам подсчета 53,45% голосов оппозиционная партия «Тиса» получает 136 из 199 мест в парламенте Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан поздравил лидера «Тисы» Петера Мадьяра с победой на выборах до завершения подсчета голосов.