Овечкин и Кросби поучаствовали в стартовом вбрасывании в 100-м матче между собой

В Вашингтоне в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».

На стартовом вбрасывании сошлись между собой легенды своих клубов — Александр Овечкин и Сидни Кросби.

Стоит отметить, что это юбилейный, 100-й матч противостояния между российским и канадским капитанами команд.

Изначально на вбрасывание от «Вашингтона» вышел Дилан Строум. Но он умышленно нарушил процедуру вбрасывания и позвал на точку Овечкина.

Ранее сообщалось, что Овечкин поблагодарил «Питтсбург» за видеоролик о его соперничестве с Кросби.