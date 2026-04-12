Овечкин и Кросби поучаствовали в стартовом вбрасывании в 100-м матче между собой

В Вашингтоне в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».
На стартовом вбрасывании сошлись между собой легенды своих клубов — Александр Овечкин и Сидни Кросби.
Стоит отметить, что это юбилейный, 100-й матч противостояния между российским и канадским капитанами команд.
Изначально на вбрасывание от «Вашингтона» вышел Дилан Строум. Но он умышленно нарушил процедуру вбрасывания и позвал на точку Овечкина.
