Лидер партии «Патриоты» (Франция) Флориан Филиппо призвал перестать финансировать Украину после того, как увидел кадры насильственной мобилизации.
Об этом он заявил в X.
«Это евро-зеленская мафия, которой мы, французы, выпишем чек на €17 млрд», — подчеркнул политик.
Филиппо отметил, что ТЦК занимаются похищением людей, чтобы отправлять их воевать и «подпитывать коррупцию».
Ранее Филиппо призвал власти Франции прекратить поддержку Украины на фоне угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа.