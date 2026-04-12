Премьер Хорватии пожелал победившему на выборах в Венгрии Петеру Мадьяру успехов

БЕЛГРАД, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович поздравил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, он пожелал ему успехов в работе и выразил надежду на укрепление энергетического сотрудничества двух стран.
«Я только что поговорил по телефону с Петером Мадьяром и поздравил его и партию “Тиса” с убедительной победой на выборах в Венгрии. На фоне явного мандата от венгерских избирателей я пожелал ему скорейшего и успешного формирования нового правительства и больших успехов в работе. Я с нетерпением жду дальнейшего укрепления сотрудничества между Хорватией и Венгрией как на двустороннем, так и на европейском уровне. Наша цель — улучшить политический диалог двух стран, углубить экономическое и энергетическое сотрудничество и решить открытые вопросы в атмосфере добрососедства и партнерства», — написал хорватский премьер в Х.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах и поздравил Мадьяра с победой.
В феврале Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить поставки российского сырья по Адриатическому трубопроводу из-за прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Венгерская компания MOL и принадлежащая ей словацкая компания Slovnaft подали в Еврокомиссию ряд жалоб на хорватского оператора Адриатического нефтепровода компанию JANAF, которая пока отказывается обеспечить транзит российской нефти по нему. Позднее в JANAF сообщили, что компания продолжит поставки сырья Венгрии и Словакии «по правилам ЕС».