Премьер Хорватии пожелал победившему на выборах в Венгрии Петеру Мадьяру успехов

«Я только что поговорил по телефону с Петером Мадьяром и поздравил его и партию “Тиса” с убедительной победой на выборах в Венгрии. На фоне явного мандата от венгерских избирателей я пожелал ему скорейшего и успешного формирования нового правительства и больших успехов в работе. Я с нетерпением жду дальнейшего укрепления сотрудничества между Хорватией и Венгрией как на двустороннем, так и на европейском уровне. Наша цель — улучшить политический диалог двух стран, углубить экономическое и энергетическое сотрудничество и решить открытые вопросы в атмосфере добрососедства и партнерства», — написал хорватский премьер в Х.