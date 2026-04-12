Гагарин любил водные лыжи, Савицкая прыгала с парашютом из стратосферы: спорт в жизни известных космонавтов

«Мама считала, что это занятие для мальчишек. Несколько раз запирала меня дома, не пускала на аэродром, но я всё равно сбегала. 18 августа 1961 года, в День Воздушного флота, ярославцы собрались на набережной. Пришли мама, брат с сестрой. По громкоговорителю объявляют: прыгает Валентина Терешкова. Я приводнилась в Волгу. И вот, мокрая, подхожу к маме: “Ты видела, как я прыгала?” А она очень серьёзно отвечает: “Разобьёшься, домой не приходи!”, — вспоминала Терешкова.