Гагарин любил водные лыжи, Савицкая прыгала с парашютом из стратосферы: спорт в жизни известных космонавтов

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин открыл человечеству дорогу к звёздам. Хотя биография покорителя космоса хорошо изучена, немногие знают, что в студенческие годы он увлекался баскетболом. Любовь к спорту была свойственна и другим космонавтам. Например, Алексей Леонов имел спортивные разряды по велоспорту и фехтованию. Сергей Крикалёв выходил на теннисный корт спустя несколько дней после возвращения на Землю. А Валентина Терешкова всерьёз увлекалась парашютным спортом.
Гагарин создал воднолыжную федерацию.
Юрий Гагарин — пример универсального человека, который добивался успеха чуть ли не во всём, за что брался. Спортом он увлекался с юных лет: летом играл в лапту, футбол и волейбол, зимой катался на лыжах. В ремесленном училище Гагарин сдал нормативы ГТО и стал местным рекордсменом в беге на 100 метров, а в Саратовском индустриальном техникуме основал баскетбольную команду.
Несмотря на скромный рост — 157 сантиметров, — он стал капитаном и привёл коллектив к победе в городских соревнованиях среди техникумов.
«Игра в баскетбол нравилась своей стремительностью, живостью и тем, что в ней всегда царил дух коллективного соревнования. Броски мяча в корзину с ходу и с прыжка вырабатывали меткость глаза, точность и согласованность движений всего тела», — вспоминал Гагарин в мемуарах «Дорога в космос. Записки лётчика‑космонавта СССР».
Кроме того, он уделял время гимнастике, шахматам, бильярду и экзотическому бадминтону, а за несколько лет до полёта в космос открыл для себя водные лыжи, приложив позже руку к созданию Федерации воднолыжного спорта СССР в 1964 году и став председателем её технической комиссии.
«Ощущение скорости, солёной радости брызг, упоение полётом, счастье вызова, брошенного стихии, — вот что такое водные лыжи для любого человека! Я тогда, в пятьдесят седьмом, ещё даже в мечтах не был космонавтом, но, “приземлившись” после полёта по водной глади, сказал своим учителям: “Этот спорт придуман для людей, которые задумали испытать себя на полную железку…”, — говорил он.
Спустя год после создания федерации под руководством первого космонавта планеты прошёл первый чемпионат страны.
Терешковой запрещали прыгать с парашютом.
Первая женщина‑космонавт Валентина Терешкова пришла в отряд именно благодаря парашютному спорту. После поступления в Ярославский заочный техникум лёгкой промышленности она прочла книгу известного советского воздушного спортсмена Василия Романюка «Заметки парашютиста‑испытателя» и записалась в аэроклуб.
В 1959 году она совершила свой первый прыжок, а всего в Ярославле выполнила более 90, стала перворазрядницей, а позже — и заслуженным мастером спорта СССР по парашютному делу. Однако, как признавалась Терешкова, в семье увлечение не поддерживали.
«Мама считала, что это занятие для мальчишек. Несколько раз запирала меня дома, не пускала на аэродром, но я всё равно сбегала. 18 августа 1961 года, в День Воздушного флота, ярославцы собрались на набережной. Пришли мама, брат с сестрой. По громкоговорителю объявляют: прыгает Валентина Терешкова. Я приводнилась в Волгу. И вот, мокрая, подхожу к маме: “Ты видела, как я прыгала?” А она очень серьёзно отвечает: “Разобьёшься, домой не приходи!”, — вспоминала Терешкова.
Леонову разбивали коленную чашечку на хоккее.
Первый человек, вышедший в открытый космос, вырос в Сибири и всё детство провёл на лыжах и коньках. Кроме того, Алексей Леонов увлекался бегом и метанием копья, а ещё до выбора профессии он выполнил второй разряд по велоспорту и третий — по фехтованию.
«Кто‑то подсчитал, что за один год я пробегаю двести кроссовых дистанций, проезжаю около тысячи километров на гоночном велосипеде и прохожу двести километров на лыжах», — рассказывал Леонов в книге «Солнечный ветер».
После вступления в отряд Леонов вместе с другими космонавтами играл в хоккей. Он был вратарём, и когда Борис Волынов «могучим броском» разбил ему коленную чашечку, космонавтам запретили выходить на лёд.
Леонов не только сам занимался спортом, но и организовывал его для других. Он был председателем Всесоюзного совета по комплексу ГТО при Спорткомитете СССР с 1973 года, членом НОК СССР и организационного комитета Олимпиады 1980 года в Москве.
Савицкая ставила мировые рекорды.
Светлана Савицкая по праву может называться профессиональным спортсменом. Дочь маршала авиации, она ещё в 16 лет записалась в ДОСААФ, в секцию прыжков с парашютом. В 1965 году установила три мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы, но главной её страстью стал самолётный спорт.
В 1969—1977 годах Савицкая входила в состав сборной СССР по высшему пилотажу. В 1970 году в Великобритании она стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу на поршневых самолётах. В её послужном списке — 18 авиационных мировых рекордов на реактивных самолётах, большинство из которых до сих пор не побиты и принадлежат России.
Когда в 1982 году Савицкая отправилась в первый космический полёт, она уже была заслуженным мастером спорта с двенадцатилетним стажем. С 1994‑го по 2001‑й год она возглавляла Федерацию авиационного спорта России.
Крикалёв побеждал на чемпионатах Европы и мира.
Сергей Крикалёв почти 10 лет был рекордсменом по длительности пребывания в космосе. В молодости он занимался авиационным спортом и пилотированием, став мастером спорта по многоборью и мастером спорта СССР по высшему пилотажу.
«Со спортом дружу с малых лет, и если бы не он — вряд ли бы я был всегда в хорошей форме. У меня было много увлечений — это не только теннис, но и высший пилотаж, плавание, подводное плавание, горные лыжи, виндсёрфинг, любительское радио», — рассказывал космонавт.
Среди главных спортивных званий Крикалёва — победы в командном зачёте СССР и Европы по высшему пилотажу, а также золото на чемпионате мира по пилотажу на планёрах в командном зачёте.
Однако с возрастом особой любовью стали теннис и горные лыжи. Даже после возвращения из последнего полёта в космос в 2005 году он первым делом вышел на корт, хотя врачи рекомендовали взять несколько месяцев на восстановление.