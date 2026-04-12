Сперцян — о словах Семака: зачем вы подстрекаете?

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о реакции главного тренера «Зенита» Сергея Семака на удаление Педро в матче 24-го тура РПЛ.
«Семак сказал, что судья “высосал” этот момент. А я здесь при чём? Зачем вы подстрекаете? Я сейчас перемотанный. Потом выложу фото», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».
Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 78-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Зенита» Педро за выставленную ногу в момент борьбы за мяч со Сперцяном. Арбитр Сергей Карасёв принял решение удалить футболиста после вмешательства VAR.
