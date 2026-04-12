Мадьяр получил от Мерца и Рютте поздравления с победой на выборах в Венгрии

БУДАПЕШТ, 12 апреля. /ТАСС/. Лидер партии «Тиса» евродепутат Петер Мадьяр сообщил, что начал получать от иностранных лидеров поздравления с победой на парламентских выборах в Венгрии.
«Нас поздравили по телефону канцлер Германии [Фридрих Мерц] и генеральный секретарь НАТО [Марк Рютте]», — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По сообщениям из европейских столиц, поздравления Мадьяру направили и другие лидеры, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон. Лидер «Тисы» пользовался поддержкой многие европейских политиков, в том числе руководителей Евросоюза, в политической борьбе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Ожидается, что Мадьяр будет избран на пост главы венгерского правительства на первом заседании парламента нового созыва, которое состоится в начале мая. Точную дату определит президент страны Тамаш Шуйок.
Как сообщило Национальное избирательное бюро, после подсчета 81,49% голосов «Тиса» набирает 137 из 199 мест в парламенте, получая конституционное большинство. Правящая коалиция в составе возглавляемой Орбаном партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее младших партнеров — христианских демократов — пока может рассчитывать лишь на 55 депутатских мандатов. Праворадикальной партии «Наша родина» достается 7 мест. Остальные политические партии Венгрии, как и ожидалось, не сумели преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент.