Мадьяр получил от Мерца и Рютте поздравления с победой на выборах в Венгрии

Как сообщило Национальное избирательное бюро, после подсчета 81,49% голосов «Тиса» набирает 137 из 199 мест в парламенте, получая конституционное большинство. Правящая коалиция в составе возглавляемой Орбаном партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее младших партнеров — христианских демократов — пока может рассчитывать лишь на 55 депутатских мандатов. Праворадикальной партии «Наша родина» достается 7 мест. Остальные политические партии Венгрии, как и ожидалось, не сумели преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент.