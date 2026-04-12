Мерц сообщил, что провел телефонный разговор с лидером «Тисы» Мадьяром

Глава правительства Германии отметил, что ФРГ будет сотрудничать с Венгрией ради сильной и единой Европы.

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что провел телефонный разговор с лидером оппозиционной партии «Тиса» Петером Мадьяром после победы последнего на парламентских выборах в Венгрии.

«Я уже созвонился с ним и передал ему мои наилучшие пожелания в выполнении важных задач», — сообщил глава правительства ФРГ журналистам в Берлине. «Мы будем энергично сотрудничать ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы», — заявил Мерц.

Согласно последним данным Национального избирательного бюро, по итогам подсчета 53,45% голосов оппозиционная партия «Тиса» получает 136 из 199 мест в парламенте Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан поздравил лидера «Тисы» с победой на выборах до завершения подсчета голосов.

Мерц ранее неоднократно критиковал Орбана за непреклонную позицию по вопросам выделения кредита для Киева и принятия новых санкций против России.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
