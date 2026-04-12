Орбан заявил, что «Фидес» продолжит служить Венгрии даже в оппозиции

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции.
«Мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации», — цитирует его РИА Новости.
Орбан заявил, что поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой на выборах в парламент.
Также Орбан признал, что результаты выборов болезненны для партии «Фидес».
Ранее корреспондент RT Мухаммад Аль-Хухи заявил, что представители правящей партии Венгрии «Фидес» зафиксировали различные нарушения со стороны оппозиции на проходящих в стране парламентских выборах.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что результаты выборов в Венгрии, скорее всего, подтасуют в пользу противников премьер-министра.