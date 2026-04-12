США необходимо пересмотреть свою позицию по Ирану, считает Ульянов

Ульянов: США необходимо пересмотреть свою позицию в отношении Ирана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США нужно пересмотреть свою позицию в отношении Ирана, она должна стать более реалистичной, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Скорее всего, переговоры продолжатся. Становится все более очевидным, что США необходимо пересмотреть свою позицию, чтобы сделать ее более реалистичной, взвешенной и обоснованной», — написал он на своей странице в соцсети Х.

В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.

В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше