Москвина назвала Гуменника гордостью России

Заслуженный тренер России Тамара Москвина назвала фигуриста Петра Гуменника гордостью страны.
«Мы очень рады, что тренеры нашей школы, и в особенности Дайнеко, подготовили такого спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне», — цитирует Москвину РИА Новости.
11 апреля российскому фигуристу исполнилось 24 года.
В минувшем сезоне Гуменник одержал победы в чемпионате России и финале Гран-при России. Он также выиграл олимпийский отбор, на самих Играх стал шестым в индивидуальном турнире.
Ранее сообщалось, что Гуменник заработал за сезон больше призовых, чем Малинин.