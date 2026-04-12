Москвина назвала Гуменника гордостью России

Заслуженный тренер России Тамара Москвина назвала фигуриста Петра Гуменника гордостью страны.

«Мы очень рады, что тренеры нашей школы, и в особенности Дайнеко, подготовили такого спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне», — цитирует Москвину РИА Новости.

11 апреля российскому фигуристу исполнилось 24 года.

В минувшем сезоне Гуменник одержал победы в чемпионате России и финале Гран-при России. Он также выиграл олимпийский отбор, на самих Играх стал шестым в индивидуальном турнире.

Ранее сообщалось, что Гуменник заработал за сезон больше призовых, чем Малинин.