Италия может получить ещё один шанс выйти на ЧМ-2026 в случае отказа Ирана

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает различные варианты в случае отказа сборной Ирана от участия в чемпионате мира 2026 года.
По информации The Athletic, в организации допускают вариант с проведением межконтинентального плей-офф, в котором примут участие две команды из Азии и две из Европы.
Отмечается, что благодаря высокому рейтингу ФИФА Италия почти наверняка станет одним из участников турнира от Европы.
Ранее президент Мексики сообщила, что матчи Ирана на ЧМ-2026 не будут перенесены из США.
