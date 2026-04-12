Италия может получить ещё один шанс выйти на ЧМ-2026 в случае отказа Ирана

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает различные варианты в случае отказа сборной Ирана от участия в чемпионате мира 2026 года.

По информации The Athletic, в организации допускают вариант с проведением межконтинентального плей-офф, в котором примут участие две команды из Азии и две из Европы.

Отмечается, что благодаря высокому рейтингу ФИФА Италия почти наверняка станет одним из участников турнира от Европы.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанёс удары по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. После этого в стране заявили о возможном бойкоте турнира, если матчи команды не перенесут из США в Мексику.

Ранее президент Мексики сообщила, что матчи Ирана на ЧМ-2026 не будут перенесены из США.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше