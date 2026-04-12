Стармер и Макрон призвали к обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о необходимости обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Стармер и Макрон в ходе переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и важность деэскалации в регионе.

«Они согласились со стратегическим значением Ормузского пролива для мировой торговли и поставок энергоносителей, а также с необходимостью работать с широкой коалицией партнёров для защиты свободы судоходства», — говорится в заявлении британского правительства.

В ходе беседы Стармер и Макрон также согласились, что прекращение огня должно распространяться и на Ливан.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду судов в Ормузском проливе.

Ранее Макрон провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.

