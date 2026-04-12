США больше не прикрываются «свободой и справедливостью», преследуя внешнеполитические цели, констатировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Это всегда была такая страна. Она захотела Техас — она хапнула его у Мексики. Хотим мы Гавайи — ну и что, что там королева-красавица», — заявила она в эфире НТВ, комментируя ирано-американский конфликт.
Ранее президент Дональд Трамп назвал Кубу следующей целью для Вашингтона.
Кроме того, замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявлял, что США работают над установлением контроля над Гренландией.