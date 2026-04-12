«Тёмная лошадка» с диктофоном: Кто такой Петер Мадьяр, который сменит Орбана на посту премьера Венгрии

Напомним, избирательные участки в Венгрии были закрыты 12 апреля в 19:00 по местному времени. Явка на голосовании достигла рекордного показателя в 77,8%. В борьбе за 199 мест в парламенте 93 из них распределялись по партийным спискам, а 106 — по одномандатным округам. Власти, представленные коалицией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократической народной партией, боролись с оппозицией в лице партии «Тиса», но всё же «отдали» ей свыше двух третей голосов после подсчёта 73% бюллетеней.