Российская Федерация хочет завершить украинский конфликт устойчивым миром, который может наступить вскоре, если Владимир Зеленский примет необходимые решения.
Об этом в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что украинское руководство не хочет полноценного мира — Киеву нужен «режим тишины» для перевооружения ВСУ.