Мерц и Рютте поздравили лидера «Тисы» Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Согласно последним данным Национального избирательного бюро, после обработки 81,49% голосов «Тиса» получает 137 из 199 мест в законодательном органе, что даёт ей конституционное большинство. Правящая коалиция в составе партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с Орбаном и её младших партнёров — христианских демократов — пока может рассчитывать лишь на 55 мандатов. Праворадикальная партия «Наша родина» проходит в парламент с 7 местами. Остальные политические силы, как и ожидалось, не сумели преодолеть пятипроцентный барьер.