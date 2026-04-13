Путин в Кремле проведет переговоры с президентом Индонезии

Как сообщил 8 декабря 2025 года глава Минпромторга России Антон Алиханов, за последние пять лет торговый оборот двух стран увеличился на 80%, достигнув в 2024 году $4,3 млрд. За январь — октябрь 2025 года взаимная торговля выросла почти на 18%, составив $3,6 млрд. Россия традиционно поставляет продукцию химической промышленности, минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. В структуре российского импорта из Индонезии преобладают, как правило, продовольственные товары и сельхозсырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, продукция химической промышленности.