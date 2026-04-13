Путин в Кремле проведет переговоры с президентом Индонезии

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин 13 апреля проведет переговоры в Кремле с президентом Республики Индонезия Прабово Субианто, который прибудет в Россию с рабочим визитом.
Согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы.
Глава МИД Индонезии Сугионо ранее сообщил, что Субианто во время переговоров с Путиным намерен обсудить «один из вопросов, имеющих стратегическое значение» для страны, а именно глобальную геополитику и энергетическую ситуацию. Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалиа заявил, что страна готова импортировать российскую нефть для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок на фоне нестабильности мирового рынка из-за напряженности на Ближнем Востоке. Посольство РФ в Джакарте сообщило ТАСС, что Москва готова рассмотреть возможный запрос Индонезии, касающийся поставок нефти.
Предыдущий визит Субианто в Россию состоялся в декабре 2025 года. Тогда Путин пообещал приехать в Индонезию с ответным визитом в 2026 или 2027 году. Российский лидер также отметил хорошие перспективы работы РФ и Индонезии в атомной энергетике и высоко оценил отношения Москвы и Джакарты в области военно-технического сотрудничества.
Отношения РФ и Индонезии.
Дипломатические отношения между Индонезией и СССР были установлены 3 февраля 1950 года. 28 декабря 1991 года Индонезия признала Россию правопреемницей СССР.
Россия и Индонезия активно сотрудничают на международных площадках, прежде всего в ООН, а также в рамках партнерства Россия — АСЕАН и БРИКС (Индонезия стала членом объединения в начале 2025 года). Обе страны имеют схожие взгляды по многим международным вопросам, в том числе выступают за формирование многополярного миропорядка. Вместе с тем на Генеральной Ассамблее ООН индонезийская делегация голосовала в основном за принятие антироссийских резолюций, связанных с конфликтом на Украине. По нескольким документам Индонезия воздержалась.
Экономические отношения и ВТС.
Как сообщил 8 декабря 2025 года глава Минпромторга России Антон Алиханов, за последние пять лет торговый оборот двух стран увеличился на 80%, достигнув в 2024 году $4,3 млрд. За январь — октябрь 2025 года взаимная торговля выросла почти на 18%, составив $3,6 млрд. Россия традиционно поставляет продукцию химической промышленности, минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. В структуре российского импорта из Индонезии преобладают, как правило, продовольственные товары и сельхозсырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, продукция химической промышленности.
Россия и Индонезия обсуждают ряд крупных совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе, в том числе проект «Роснефти» и индонезийской госкорпорации «Пертамина» (Pertamina) по строительству нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в районе города Тубан (провинция Восточная Ява). Как заявил в сентябре 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров, ведутся переговоры о привлечении российских компаний к добыче углеводородов на шельфе Индонезии, а также поставках нефти и сжиженного природного газа.
Развивается военное и военно-техническое сотрудничество. В разные годы Россия поставляла в Индонезию истребители Су-27 и Су-30, ударные вертолеты Ми-35П, бронетранспортеры БТР-80А, боевые машины пехоты БМП-3Ф, автоматы Калашникова. В 2024 году корабли ВМФ России и ВМС Индонезии провели в Яванском море военно-морские учения «Орруда», которые в дальнейшем планируется проводить каждые два года.