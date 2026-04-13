ВСУ нарушают перемирие, прошёл обмен пленными, сапёры ведут разминирование: как развивается ситуация в зоне СВО

В воскресенье, 12 апреля, Минобороны РФ сообщило, что боевики ВСУ 1971 раз нарушили Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Киев не прекратил агрессивные действия. Накануне, 11 апреля, МО РФ сообщало о продвижении группировок войск «Юг» и «Восток», а также об успехах на других участках фронта. Кроме того, в этот же день с подконтрольной Киеву территории домой были возвращены 175 российских бойцов. Помимо этого, МО РФ рассказало о работе военных сапёров и операторов роботизированных комплексов в Херсонской области.