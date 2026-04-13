ВСУ нарушают перемирие, прошёл обмен пленными, сапёры ведут разминирование: как развивается ситуация в зоне СВО

В воскресенье, 12 апреля, Минобороны РФ сообщило, что боевики ВСУ 1971 раз нарушили Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Киев не прекратил агрессивные действия. Накануне, 11 апреля, МО РФ сообщало о продвижении группировок войск «Юг» и «Восток», а также об успехах на других участках фронта. Кроме того, в этот же день с подконтрольной Киеву территории домой были возвращены 175 российских бойцов. Помимо этого, МО РФ рассказало о работе военных сапёров и операторов роботизированных комплексов в Херсонской области.
В воскресенье Минобороны России сообщило о многочисленных нарушениях Пасхального перемирия в зоне СВО со стороны Украины.
«В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16:00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — обратили внимание в МО РФ.
По данным военного ведомства, ВСУ в ответ не только не остановили боевые действия, но и попытались перейти в наступление.
«Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населённых пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области», — говорится в сообщении МО РФ.
Помимо этого, были сорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции наших войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и Калеников в ДНР.
В МО РФ отдельно обратили внимание, что украинские боевики атаковали гражданские объекты в российском приграничье.
«Украинские формирования применили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа по территории Курской и Белгородской областей. В результате ранения получили мирные жители, в том числе ребёнок», — заявили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, было зафиксировано почти две тысячи эпизодов нарушения перемирия украинскими вооружёнными формированиями. В том числе 258 случаев артиллерийских обстрелов, свыше 1,3 тыс. ударов FPV-дронами и 375 сбросов с беспилотников.
«Всего в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», — подчеркнули в военном ведомстве.
Фронт под контролем.
До начала действия перемирия ВС РФ продолжали наносить удары по противнику по всей линии соприкосновения.
По данным Минобороны России, за это время ВСУ столкнулись с потерями в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Также боевики потерпели неудачу в ДНР и близ города Херсон.
Всего за данный период, как сообщают в военном ведомстве, потери украинских вооружённых формирований превысили 1,1 тыс. человек. Кроме того, было уничтожено свыше сотни единиц военной техники, в том числе бронетранспортёр М113 и Stryker производства США.
Накануне, 11 апреля, Минобороны РФ рассказало о продвижении российских войск в зоне СВО.
Так, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР, а их боевые товарищи из «Востока» продвинулись в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях.
На других участках фронта российская армия закрепляла достигнутый ранее успех. Продолжаются бои в том числе в районах Красного Лимана, Константиновки, Николаевки и Славянска.
Помимо этого, в субботу Минобороны РФ сообщило о возвращении домой 175 российских бойцов.
«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации — жителей Курской области, которые будут доставлены домой», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МО РФ, вернувшиеся бойцы находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — отметили в Минобороны России.
Работа сапёров.
Между тем российское военное ведомство рассказало о работе сапёров и операторов роботизированных систем в Херсонской области.
«Инженерно-сапёрные подразделения гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно ведут тяжёлую и кропотливую работу по разминированию путей подвоза к линии боевого соприкосновения на Каховском направлении в Херсонской области», — сообщили в Минобороны РФ.
Как указано в материале, сапёры-десантники «под постоянной угрозой огневого воздействия» артиллерии и БПЛА противника обследуют лесные массивы и дороги на предмет неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств.
На этот раз бойцы обнаружили неразорвавшийся ударный FPV-дрон ВСУ. Под прикрытием двух военнослужащих старший группы приступил к уничтожению опасной находки накладным зарядом.
«Оперативно установив заряд, сапёры-десантники уничтожили взрывоопасную находку, что позволит в дальнейшем по этой дороге передвигаться технике и робототехническим комплексам для подвоза материальных средств и боеприпасов», — отметили в Минобороны России.
Беспилотные помощники.
В свою очередь, расчёты наземных робототехнических комплексов (НРТК) подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» успешно обеспечивают снабжение передовых подразделений.
Как уточняют в МО РФ, роботы особенно полезны, когда использование обычного транспорта затруднено из-за рельефа местности или огневой обстановки.
«НРТК осуществляют регулярную доставку боеприпасов, провизии, медикаментов и беспилотных летательных аппаратов на линию боевого соприкосновения», — отмечают в Минобороны России.
Напомним, «Курьер» — универсальный беспилотный комплекс на гусеничном ходу. Его масса — 250 кг, запас хода — 25 км. Управлять дроном можно на дистанции до 4 км.
В зоне СВО комплекс оборудуется различным вооружением, в том числе автоматическим гранатомётом, крупнокалиберными пулемётами и минами.
Кроме того, «Курьеры» могут проводить разведку, эвакуировать раненых, вести поддержку штурмовых групп и помогать в разминировании освобождённых территорий.
«Современные роботы помогают выполнять задачи в любое время дня и ночи, независимо от времени года. Это делает работу оперативнее и безопаснее для наших военнослужащих на переднем крае», — подчеркнули в Минобороны России.