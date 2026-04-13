Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: результаты парламентских выборов в Венгрии, вероятно, разочаруют Трампа

Результаты парламентских выборов в Венгрии, вероятно, разочаруют президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Результаты парламентских выборов в Венгрии, вероятно, разочаруют президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.

«Результаты воскресных выборов, скорее всего, разочаруют Трампа», — говорится в материале.

Газета напомнила, что поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Отмечается, что сам Трамп говорил: «Мне нравится Виктор».

В феврале американский лидер также заявлял о поддержке Орбана.

Ранее премьер Венгрии сообщил, что поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой на выборах в парламент.

Напомним: после обработки 45,71% голосов на выборах в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» получает 135 из 199 мест в парламенте.

У партии Орбана, предварительно, — 57 мандатов.

