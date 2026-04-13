NYT: результаты парламентских выборов в Венгрии, вероятно, разочаруют Трампа

Результаты парламентских выборов в Венгрии, вероятно, разочаруют президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.
Газета напомнила, что поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Отмечается, что сам Трамп говорил: «Мне нравится Виктор».
В феврале американский лидер также заявлял о поддержке Орбана.
Ранее премьер Венгрии сообщил, что поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой на выборах в парламент.
Напомним: после обработки 45,71% голосов на выборах в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» получает 135 из 199 мест в парламенте.
У партии Орбана, предварительно, — 57 мандатов.