Штурмовая группа ВС РФ уничтожила пулеметный расчет и до 10 солдат ВСУ

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге сержанта Ильдара Жумагалиева. Он выполнял задачи по доставке материально-технического имущества. «Автомобильный транспорт, в котором следовал Ильдар, подвергся минометному обстрелу и налету FPV-дронов со стороны украинских боевиков, в результате чего доставка боекомплекта оказалась под угрозой срыва. Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, сержант Жумагалиев вывел автомобиль с боекомплектом из-под огня противника, не допустив его поражения и подрыва боекомплекта», — говорится в сообщении.