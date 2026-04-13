Штурмовая группа ВС РФ уничтожила пулеметный расчет и до 10 солдат ВСУ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Штурмовое подразделение под командованием младшего лейтенанта Александра Бутылина уничтожило пулеметный расчет и до 10 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Штурмовая группа Бутылина получила задачу выбить противника с тактически значимых позиций.
«Дождавшись темного времени суток, штурмовики пошли в наступление. В результате завязавшегося огневого боестолкновения благодаря слаженным действиям, штурмовая группа уничтожила вражеский пулеметный расчет и до 10 военнослужащих ВСУ на позициях», — говорится в сообщении.
Как отметили в военном ведомстве, группа смогла занять заданный рубеж, после чего были оборудованы позиции для огневых средств на наиболее выгодных участках местности. «Несмотря на интенсивный обстрел и попытки украинских боевиков выбить российских штурмовиков, Александр вместе с подчиненными удержали позиции до подхода подкрепления», — указали там.
Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге сержанта Ильдара Жумагалиева. Он выполнял задачи по доставке материально-технического имущества. «Автомобильный транспорт, в котором следовал Ильдар, подвергся минометному обстрелу и налету FPV-дронов со стороны украинских боевиков, в результате чего доставка боекомплекта оказалась под угрозой срыва. Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, сержант Жумагалиев вывел автомобиль с боекомплектом из-под огня противника, не допустив его поражения и подрыва боекомплекта», — говорится в сообщении.
В итоге Жумагалиев обеспечил доставку боеприпасов к артиллерийским орудиям на передовые позиции.