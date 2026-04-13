В РИА Новости составили рейтинг городов по доходности инвестиций в недвижимость

В России лидерами рейтинга по доходности инвестиций в типовую недвижимость стали Абакан, Оренбург и Челябинск.
Так, согласно подсчётам РИА Новости, в Абакане в 2023—2025 годах с учётом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 25,3% годовых. Отмечается, что это стало возможно из-за более чем двукратного удорожания стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке за указанный промежуток времени.
В Оренбурге между тем доходность инвестиций в типовую недвижимость за три года составила 20,2%. На третьей строчке разместился Челябинск, где доходность инвестиций составила 16,4%.
В замыкающий группе — Якутск и Калининград, где реальная доходность инвестиций в типовую недвижимость за три года оказалась отрицательной — минус 2,1% годовых и минус 2,9% годовых соответственно.
Ранее в РИА Новости назвали российские города, где строят больше всего квартир.
Также сообщалось, что самый доступный вариант недвижимости на морском побережье в России на сегодняшний день обойдётся покупателям в 421 тыс. рублей.