Кадыров: группу ВСУ ликвидировали на Харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации на Харьковском направлении группы Вооружённых сил Украины.
Соответствующий ролик он опубликовал в своём Telegram-канале.
По словам главы Чечни, вражеская группа была выявлена операторами БПЛА в лесном массиве. Рядом также был обнаружен блиндаж.
«После уточнения координат к делу подключились ударные дроны, которые оперативно нанесли точечные удары по выявленным позициям. В результате работы все цели успешно уничтожены», — написал Кадыров.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные за неделю вплотную подошли к Райгородку Донецкой Народной Республики, открывающему дорогу на Славянск.
Кроме того, сообщалось, что ВС России освободили населённые пункты Миропольское и Диброва.