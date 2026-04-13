Песков высказался об использовании энергоресурсов РФ для выпуска оружия в ЕС

Песков заявил о приоритете безопасности России на фоне производства оружия в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос использования энергоресурсов России в оборонной промышленности Европы. Своим мнение он поделился в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков отметил, что выпуск вооружений не ограничивается Европой. По его словам, источников энергоресурсов в мире немного.

«Это сложный такой экономический процесс. Но оружие производится и будет производиться. Главное — принимать меры по обеспечению своей безопасности», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что европейские страны смогут найти альтернативные способы получения газа, даже если Россия полностью прекратит его поставки на их рынок.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что для ЕС пора полностью перекрывать вентили. По его словам, нет смысла ждать, пока Брюссель окончательно откажется от рынка российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что Россия продолжит поставки тем странам, которые зарекомендовали себя как надежные партнеры.

