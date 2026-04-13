Остались при своих: «Зенит» и «Краснодар» хотели победить, но подверглись ничейному синдрому

«Зенит» и «Краснодар» разошлись миром в центральном матче 24-го тура РПЛ. В первом тайме петербуржцы смотрелись чуть лучше и открыли счёт в быстрой контратаке благодаря точному удару Вендела. Однако после перерыва южане прибавили и восстановили статус-кво: Лукас Оласа воспользовался отличной скидкой Джона Кордобы и отправил мяч в дальний угол. При этом в концовке сине-бело-голубые остались в меньшинстве: вышедший на замену Педро получил прямую красную карточку за удар шипами по ноге Эдуарда Сперцяна.
Противостояние «Зенита» и «Краснодара» смело можно было назвать главной встречей весны. Ведь на кону фактически стояло чемпионство. Петербуржцы в случае победы обходили конкурента и поднимались на вершину таблицы. Южане же, если брали верх, наращивали отрыв от них сразу до четырёх очков.
И фаворитами скорее считались подопечные Сергея Семака. Во-первых, они не уступали сопернику дома с 2018-го. В том числе разгромили его здесь в прошлом году. Правда, титул тогда взять не смогли. Во-вторых, им требовалось брать реванш перед болельщиками за поражение в серии пенальти от «Спартака» в среду и вылет из Кубка России.
«Нам нужно отталкиваться прежде всего от своей игры. Для “Краснодара”, конечно, победа в сложном матче в конце — не единственная. И у нас такие победы случались, и у них. Будем отталкиваться прежде всего от собственной игры. А в каком состоянии находится “Краснодар”, думаю, конечно, в оптимальном. И для нас, и для них это очень важный матч», — цитирует главного тренера хозяев Сергея Семака официальный сайт клуба.
Наконец, сине-бело-голубые подошли к нему практически без потерь. Из-за травмы выбыл из строя только Густаво Мантуан, которого на правом фланге защиты заменил Ванья Дркушич. В остальном состав получился оптимальным. А место на острие ожидаемо занял набравший отличный ход Александр Соболев.
Гости тоже могли рассчитывать почти на всех лидеров за исключением давно травмированного Сергея Петрова и дисквалифицированного Александра Черникова. С первых минут появились на поле и оставшиеся в запасе на встречу Кубка России с «Динамо» Джон Кордоба, Диего Коста и Джованни Гонсалес. Место же Черникова в опорной зоне занял Никита Кривцов.
Дебют полностью остался за подопечными Семака. Они вышли на поле с запредельным настроем и подавили оппонентов высоким прессингом. Особенно это касалось Александра Соболева, который постоянно вступал в борьбу и зачастую её выигрывал. Более того, заработал на себе пять фолов.
Порой эмоции били через край. На первых же минутах форвард едва не подрался с Диего Костой. Да и впоследствии провоцировал защитников. Увенчался же стартовый навал ударом Луиса Энрике низом из пределов штрафной, с которым легко справился Станислав Агкацев.
Южане ответили куда более опасным моментом после подачи углового. Кривцов головой немного не попал в дальний угол. Этот эпизод словно вернул его партнёрам уверенность в себе. Они завладели инициативой и принялись плести фирменные комбинации на чужой половине.
Но петербуржцы отвечали быстрыми контратаками. В ходе одной из них Энрике открыл счёт, однако судьи справедливо отменили гол из-за офсайда у Глушенкова. К сожалению для гостей, они не услышали тревожный звонок и спустя несколько минут пропустили. Теперь уже Энрике протащил мяч в свободную зону и отдал пас на Вендела. А тот первым касанием обработал мяч, а вторым с разворота отправил его в сетку с линии штрафной.
Пропустив, футболисты «Краснодара» долго не могли прийти в себя. Да и хозяева оборонялись образцово, не оставляя пространства. Жоау Батчи вовсе потерялся на левом краю. Оставалось только выполнять навесы на Кордобу, которого контролировал Нино. Но ближе к перерыву действующие чемпионы прижали оппонентов к воротам. А Кевин Ленини мог восстановить статус-кво. После дальнего выстрела ангольца мяч угодил в перекладину.
Во втором тайме ход встречи поначалу несильно изменился. Южане владели мячом, но почти не тревожили Дениса Адамова. Петербуржцы спокойно защищались и не позволяли лидерам соперников проявлять себя. Тот же Кордоба был незаметен. Запомнился лишь удар Кривцова чуть выше перекладины. При этом и сами хозяева атак не организовывали. Игра разбилась на эпизоды.
В довершение всех бед гости на ровном месте едва не потеряли Агкацева. Выбивая мяч за боковую, тот неожиданно сел на газон и попросил врачей о помощи. Спешно отправился разминаться резервный вратарь команды Александр Корякин. К счастью, повреждение оказалось несерьёзным, и рокировка не потребовалась.
А на 69-й минуте, когда складывалось впечатление, что у подопечных Мусаева не получалось ничего, они неожиданно сравняли счёт. И всё-таки напомнил о себе Кордоба. После подачи справа он выиграл борьбу сразу у двоих опекунов и выполнил скидку на подключившегося Лукаса Оласу. Уругваец с левой ноги слёту из угла штрафной положил мяч в дальний без шансов для Адамова.
Семак тут же ответил заменой инертного Джона Джона на Педро. Однако этот ход себя не оправдал, ведь бразилец почти сразу получил красную карточку. Поначалу Сергей Карасёв никак не отреагировал на его стык с Эдуардом Сперцяном в центре поля. Но коллеги на VAR посоветовали ему посмотреть повтор. Эпизод действительно получился спорным. С одной стороны, футболист «Зенита» шёл в контакт шипами бутс и не убирал ногу. С другой, оппонент сам делал движение навстречу.
В итоге арбитр удалил латиноамериканца, объяснив по видеосвязи, что тот шёл в стык открытой стопой, находясь в высокой позиции. Разумеется, петербуржцы остались недовольными вердиктом. Семак вовсе негодовал.
«Жалко, что трактовки и судья испортили игру. Красной карточки не было абсолютно. Педро играл в мяч, убрал ногу. Мне непонятно, откуда красная. Мы привыкли. Трактовки очень сложные. С “Динамо” Соболеву попали в лицо — это не пенальти. И это правильное решение. Со “Спартаком” коснулись игрока, пенальти — и это правильное решение», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
А «Краснодар», получив заряд уверенности, едва не забил ещё. Сине-бело-голубые на мгновение словно погрузились в спячку. Главным героем матча чуть не стал Кордоба. Адамов выручил партнёров после удара нападающего с близкого расстояния, но мяч отскочил в Нино, а от него — в штангу.
Впоследствии хозяева успокоились и выровняли ход игры, и даже сами попытались организовать финальный штурм, поскольку ничья их не устраивала. Однако ни одного момента не создали. Соболев лишь получил жёлтую карточку за удар защитника по ногам после свистка. А в компенсированное время интереснее смотрелись даже южане.
Тем не менее они вполне могут быть довольны исходом, поскольку сохранили первое место в таблице. Но «Зенит» продолжает наступать на пятки и отстаёт всего на очко.
Заодно коллективы поддержали ничейный тренд, ведь до того в 24-м туре зафиксировали пять мирных исходов.