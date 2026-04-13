ВС США обещают начать морскую блокаду Ирана 13 апреля

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) обещает 13 апреля начать блокаду «всего морского трафика, входящего в иранские порты и выходящего из них».

Об этом говорится в заявлении командования в соцсети Х.

Уточняется, что соответствующие меры планируется ввести в 10:00 по восточному времени (17:00 мск).

Также подчёркивается, что блокада будет применяться «беспристрастно к судам всех стран, входящим в иранские порты и прибрежные районы или покидающим их, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе».

«Силы СЕНТКОМ не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в неиранские порты и из них», — добавили в командовании.

В КСИР ранее пообещали ответить на приближение военных судов к Ормузскому проливу.

Также Корпус стражей Исламской революции утверждал, что Иран полностью контролирует движение в Ормузском проливе.

