ВС США обещают начать морскую блокаду Ирана 13 апреля

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) обещает 13 апреля начать блокаду «всего морского трафика, входящего в иранские порты и выходящего из них».
Об этом говорится в заявлении командования в соцсети Х.
Уточняется, что соответствующие меры планируется ввести в 10:00 по восточному времени (17:00 мск).
Также подчёркивается, что блокада будет применяться «беспристрастно к судам всех стран, входящим в иранские порты и прибрежные районы или покидающим их, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе».
«Силы СЕНТКОМ не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в неиранские порты и из них», — добавили в командовании.
В КСИР ранее пообещали ответить на приближение военных судов к Ормузскому проливу.
Также Корпус стражей Исламской революции утверждал, что Иран полностью контролирует движение в Ормузском проливе.