Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центральное командование США назвало дату и время блокады Ормузского пролива

Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут блокировать все морские перевозки, входящие в иранские порты и выходящие из них, 13 апреля в 10 часов утра (17:00 мск).

Источник: Reuters

«Блокада будет применяться беспристрастно в отношении судов всех стран, заходящих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах», — говорится в сообщении командования в соцсети Х.

При этом американские военные подчеркнули, что не будут препятствовать свободе судоходства судов, следующих транзитом через Ормузский пролив не в порты Ирана.

12 апреля президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива силами США после того, как переговорщикам в Исламабаде не удалось достичь соглашения по одному из пунктов потенциального мирного соглашения — касающегося ядерной программы Ирана.

