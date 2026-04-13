CENTCOM: США не будут мешать проходу через Ормуз не связанных с Ираном судов

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Американские ВМС не будут препятствовать транзиту через Ормузский пролив судов, которые не выходили из портов Ирана или не направляются туда. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).
«Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства судов, следующих транзитом через Ормузский пролив в [порты] и из портов за пределами Ирана», — говорится в сообщении.
Ранее командование указало, что его силы в 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 мск — прим. ТАСС) 13 апреля начнут морскую блокаду Ирана. Она будет действовать в отношении судов всех стран, заходящих или отплывающих из иранских портов или прибрежных территорий.