CENTCOM: США не будут мешать проходу через Ормуз не связанных с Ираном судов

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Американские ВМС не будут препятствовать транзиту через Ормузский пролив судов, которые не выходили из портов Ирана или не направляются туда. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).