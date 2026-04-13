Выборы нового премьер-министра Венгрии состоятся в течение 30 дней

В Венгрии первая сессия парламента нового созыва, на которой будет избран премьер-министр страны, состоится в течение 30 дней со дня выборов, прошедших 12 апреля.

Об этом в штаб-квартире Национального избирательного бюро (NVI) в Будапеште сообщил президент Венгрии Тамаш Шуйок, отметив, что после обнародования окончательных результатов выборов он намерен провести консультации с лидерами всех политических партий, которым удалось преодолеть барьер и пройти в Государственное собрание.

Политик при этом подчеркнул, что прошедшие парламентские выборы прошли без серьёзных нарушений.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой на выборах в парламент.

Также он признал, что результаты выборов болезненны для партии «Фидес».

