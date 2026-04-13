Оппонент Орбана Мадьяр выступил с заявлением о Путине

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. Мы будем вести переговоры», — сообщил он в интервью местной газете Népszava.
Политик также отметил, что в диалоге с российской стороной не желает представлять интересы Украины.
«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», — подчеркнул Мадьяр.
Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.
Премьер-министр страны Виктор Орбан признал поражение на выборах. Политик отметил, что его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции.