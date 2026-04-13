Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оппонент Орбана Мадьяр выступил с заявлением о Путине

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Венгрии в любом случае придется вести переговоры с Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства, заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, набирающей большинство на прошедших парламентских выборах.

Источник: Reuters

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. Мы будем вести переговоры», — сообщил он в интервью местной газете Népszava.

Политик также отметил, что в диалоге с российской стороной не желает представлять интересы Украины.

«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», — подчеркнул Мадьяр.

Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.

Премьер-министр страны Виктор Орбан признал поражение на выборах. Политик отметил, что его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции.

